Уфа, , 07:45 — REGNUM Кандидатуру Владимира Ведерникова согласовали депутаты государственного собрания — курултая Башкирии для назначения на должность прокурора республики на внеочередном заседании. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева, который представил Владимира Ведерникова депутатам, кандидат зарекомендовал себя как требовательный и профессиональный специалист, способный организовать качественную работу прокуратуры Башкирии.

«Я приехал работать сюда всерьез и надолго и не считаю свой приезд в республику временным явлением», — сообщил Владимир Ведерников, выступая на 13-го внеочередном заседании государственного собрания — курултая Башкирии шестого созыва.

Напомним, что Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске. В прокуратуре работает с 1996 года. В 2000 году переехал в Москву, где занимался вопросами поддержания государственного обвинения в судах, а также участия прокуроров в гражданских и арбитражных процессах.