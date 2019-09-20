Москва, , 07:38 — REGNUM Совет Безопасности ООН должен быть реформирован таким образом, чтобы интересы стран Азии, Африки и Латинской Америки были учтены. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для журнала «Россия в глобальной политике».

Министр напомнил, что ООН является стержневым элементом системы международных отношений, сформированной после Второй мировой войны. Нужно бережно сохранить, но «последовательно адаптировать её к реалиям современного геополитического ландшафта», отмечает он в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

Запад в Совбезе ООН представлен излишне, полагает Лавров, реформирование этой организации должно в первую очередь учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, а в основе любой формулы должен лежать принцип самого широкого согласия государств — членов ООН.

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