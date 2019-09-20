Сеул, , 07:29 — REGNUM Переговоры представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов могут состоятся на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

Королевский дворец Кёнбоккун. Сеул Blmtduddl

По их словам, встреча представителей двух стран состоится в Сеуле. На данный момент стороны ведут переговоры по данному вопросу. Известно, то предыдущая встреча представителей прошла на Гавайях.

По предварительным данным, южнокорейскую делегацию возглавит бывший зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо.

Как сообщают представители МИД Южной Кореи, США может потребовать увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил, объясняя это тем, что ежегодно Вашингтон тратит около $5 млрд. В свою очередь, Сеул настаивает на справедливом и разумной распределении средств.

Известно, что в этом году правительство Южной Кореи заплатит 1,3 трлн вон (~$1,09 млрд), что составляет примерно половину от общих расходов за размещение вооруженных сил США в Южной Корее.