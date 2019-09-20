Париж, , 07:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие во встрече, организованной в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября для мобилизации международного сообщества на восстановление лесов Амазонки, пострадавших от крупных пожаров этим летом, сообщает Le Figaro.

«Франция с заморской территорией Французская Гвиана также является одной из стран Амазонки», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что глава государства проведет серию двусторонних встреч, в том числе с главой США Дональдом Трампом и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Известно, что в понедельник, 23 сентября, Эммануэль Макрон также примет участие в саммите ООН по климату, который станет возможностью заявить о климатических амбициях государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Франции Эммануэль Макрон обсудит напряженность на Ближнем Востоке с эмиром Катара и премьер-министром Ливана, которые прибудут в Париж 19 и 20 сентября.

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