Тбилиси, , 07:24 — REGNUM Правоохранительные органы Грузии передали России Рамзана А., подозреваемого в вербовке людей в ряды террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 сентября заявила журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По её словам, мужчина также подозревается в борьбе на стороне террористов в 2013—2015 годах. Министр отметила, что злоумышленник попал в Грузию из Турции, где он собирал людей и обеспечивал финансовую помощь в интересах террористов.

Напомним, 6 сентября сотрудник Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Чимакадзе принял участие в XXII заседании конференции спецслужб тюркоязычных государств в Баку. Участники совещания обсудили вопросы укрепления взаимодействия в борьбе с терроризмом.

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