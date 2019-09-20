Берлин, , 07:21 — REGNUM Правительство Германии ведет внутренние переговоры о повышении цен на топливо, оправдываемые климатической политикой, передает канал n-tv. 20 сентября оно планирует представить набор мер по защите климата, который будет финансироваться за счет повышенного налогообложения на выборы углекислого газа.

Поздно вечером 19 сентября в канцелярии в Берлине собрались федеральный канцлер Ангела Меркель, ее заместитель Олаф Шольц и руководители партий, входящих в правящую коалицию. В течение всей ночи они обсуждали возможные минимальные и максимальные цены на бензин, дизельное топливо, природный газ, мазут и уголь. Согласно источнику из правительственных кругов, речь ведется о €30 за тонну углекислого газа в строительной и транспортной отраслях. Это приведет к подорожанию бензина и дизельного топлива примерно на €0,1 за литр. В настоящее время стоимость литра дизельного топлива составляет около €1,3, бензина SUPER — €1,45.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн Volkswagen заявил об опасениях, что повышение цен на топливо может вызвать протесты, аналогичные выступлениям «желтых жилетов» во Франции год назад. Однако правительство Германии подготовило население к повышению цен широкой пропагандой защиты климата. Сегодня, 20 сентября, когда будет объявлено о повышении, по всей стране будут проходить демонстрации в поддержку климатической политики.

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