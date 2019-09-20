Москва, , 06:29 — REGNUM Необходимо идти в ногу со временем и признать очевидное: процесс формирования полицентричной архитектуры мироустройства необратим, как бы его ни старались искусственно затормозить (и тем более обратить вспять). Большинство стран не хотят быть заложниками чужих геополитических расчетов, настроены на проведение национально-ориентированной внутренней и внешней политики. О предложениях России в ситуации глобального нарастания нестабильности и неустойчивости написал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», размещенной на сайте МИД РФ.

В общих интересах, по мнению Лаврова, — сделать так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил, как это было раньше, а «носила справедливый, демократический, объединительный характер, учитывала подходы и озабоченности всех без исключения участников международного общения, способствовала обеспечению стабильного и безопасного будущего».

Парадоксальна ситуация, считает Лавров, когда «демократические» государства пекутся о ней, требуя от тех или иных стран «навести порядок» у себя дома по западным лекалам. Но уходят от разговора, как только речь заходит о необходимости демократии в межгосударственных связях.

«Зачастую на Западе рассуждают о том, что полицентричность неизбежно приведет к росту хаоса и конфронтации, поскольку «центры силы» не смогут договариваться между собой и принимать ответственные решения. Но во-первых — почему бы не попробовать? Вдруг получится? Для этого надо только приступать к переговорам, заранее условившись искать баланс интересов. Отложить в сторону попытки выдумывать собственные «правила» и навязывать их всем остальным как истину в последней инстанции», — пишет Лавров.

Без настоящей коллегиальности и деполитизированного партнерства при центральной координирующей роли ООН, по мнению министра, невозможно снизить конфронтационность, укрепить доверие и справиться с общими вызовами и угрозами. Необходимо единообразное толкование принципов и норм международного права, а не действия по поговорке «закон — что дышло».

«Договариваться сложнее, чем выдвигать ультиматумы, но терпеливо согласованные компромиссы будут гораздо более надежным механизмом предсказуемого ведения мировых дел. Такой подход остро необходим сегодня для начала предметных переговоров о параметрах надежной и справедливой системы равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике и Евразии. Эта задача многократно декларировалась на высшем уровне в документах ОБСЕ. Надо переходить от слов к делу. Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности не раз выражали готовность вносить вклад в такую работу», — заявляет Лавров.

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