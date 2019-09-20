Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 20 сентября 2019, 08:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте

Читайте ранее в этом сюжете: Украина мечтает забрать Крым у России и отдать его Западу: Радио REGNUM