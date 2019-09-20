- Европарламент возложил ответственность за возможный «жесткий Брексит» на Британию;
- Глава ВВС США в Европе и Африке заявил о Калининграде под прицелом;
- Ратифицирована конвенция о статусе Каспийского моря;
- В концерне «Калашников» проблемы со сбытом гражданского оружия;
- Вводится внесудебное взыскание долгов по зарплате с работодателей.
Москва, 20 сентября 2019, 08:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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