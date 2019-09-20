Вашингтон, 20 сентября 2019, 05:46 — REGNUM Ни союзникам, ни противникам Соединённые Штаты не позволят участвовать в финансовой помощи Венесуэле, сообщила журналистам Кэрри Филипетти, замглавы Госдепа.
Представитель Госдепа пояснила, что, по мнению Вашингтона, все деньги, которые поступают в Венесуэлу, идут на «подавление противников».
«Не потерпим поддержку диктатуры со стороны какой бы то ни было страны», — заявила Филипетти.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три дня назад Вашингтон ввёл санкции в отношении ряда компаний, сотрудничающих с Венесуэлой, причём в их числе — колумбийские.
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