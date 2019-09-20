Эр-Рияд, , 05:06 — REGNUM Об уничтожении в Красном море лодки со взрывчаткой, направленной из Йемена, сообщает Al Arabiya.

По данным Турки аль-Малики, официального представителя командования Арабской антитеррористической коалиции, дистанционно управляемая лодка была запущена хуситами из провинции Ходейда (Йемен) и уничтожена утром 19 сентября на юге Красного моря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября йеменские хуситы пригрозили ударами беспилотников и ракет по Объединенным Арабским Эмиратам.

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