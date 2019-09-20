Благовещенск, , 05:05 — REGNUM Депутаты думы города Благовещенска Амурской области определились со своим председателем: впервые за всю историю городского парламента им стала женщина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Абсолютным большинством голосов председателем думы Благовещенска избрана Елена Евглевская («Единая Россия»), ранее занимавшая должность директора лицея. Елена Евглевская имеет звание «Почётный работник образования», побеждала в конкурсе «Лучший учитель года».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов городской думы Благовещенска избиратели показали рекордно низкую явку, при которой большинство мест в городском парламенте взяла партия «Единая Россия». Елена Евглевская одержала победу на выборах, набрав 34.08% голосов избирателей.