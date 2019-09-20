Москва, , 04:47 — REGNUM Из неготовности принять сегодняшние реалии произросла концепция «порядка, основанного на правилах», которые изобретаются и избирательно комбинируются в зависимости от текущих потребностей Запада. Цель концепции, затрагивающей исключительные полномочия Совета Безопасности ООН (СБ ООН) — узурпировать процесс выработки решений по ключевым вопросам, утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Статья опубликована на сайте МИД РФ.

Концепция, по словам министра, отнюдь не умозрительна и активно реализуется. Примером «приватизации» секретариатов международных организаций для реализации своих интересов и прямым вторжением в прерогативы СБ ООН является продавливание нужных им «правил» через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Когда бездоказательные обвинения руководства Сирии в применении запрещенных отравляющих веществ не удалось провести через Совет Безопасности ООН.

В этой же линейке, пишет Лавров — инициативы по регулированию журналистики и ограничению свободы СМИ, идеология «ответственности по защите», оправдывающая силовое «гуманитарное вмешательство» без санкции СБ ООН под предлогом защиты мирного населения.

«Отдельного внимания заслуживает спорная концепция «противодействия насильственному экстремизму», возлагающая вину за распространение радикальных идеологий и расширение социальной базы терроризма на политические режимы, объявленные Западом недемократическими, нелиберальными или авторитарными», — считает Лавров.

Заточенность этой концепции на работу напрямую с гражданским обществом «через голову» законных правительств, по его мнению, раскрывает истинной цели Запада — «вывести усилия на треке антитеррора из-под «зонтика» ООН и получить инструмент вмешательства во внутренние дела государств».

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