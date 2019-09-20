Казань, , 03:34 — REGNUM Первая сессия вновь избранного Госсовета Татарии пройдёт сегодня, 20 сентября 2019 года, в Казани. В основную повестку включены 16 вопросов, 14 из которых касаются кадровых вопросов — формирования комитетов, назначения их глав, а также выбора спикера и его заместителей. По последним никаких неожиданностей не прогнозируется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первым вопросом повестки значится формирование рабочих органов, вторым — официальное оглашение итогов выборов, а последующие — выбор спикера и его заместителей. Тут никаких неожиданностей не будет. Фарид Мухаметшин, занимавший пост спикера уже более 20 лет, снова выдвинулся на него. Ему «противостоит» новичок — бывший глава Спасского района Камиль Нугаев, но он скорее технический кандидат, чем реальный оппонент. Про Мухаметшина еще на этапе выдвижения его коллеги по партии отметили, что он «очень опытный политик, безусловный лидер». Прочили до выборов на пост председателя Госсовета министра сельского хозяйства Марата Ахметова, но после выдвижения Мухаметшина на выборы министр мог претендовать лишь на кресло заместителя. Его, по мнению экспертов, экс-глава минсельхозпрода РТ и займёт вместо Риммы Ратниковой.

Напомним, шестой созыв Госсовета, состоящего из 100 депутатов, избирался 8 сентября 2019 года. Половина депутатов формировалась по спискам партий, половина — по одномандатным округам. Явка на выборах была ниже чем пять лет назад и составила 70,15%. За единороссов голоса отдали 72,43% избирателей и им достанется 90 мандатов, ещё шесть получат коммунисты. Войдут в состав парламента и по одному представителю «Партии Роста» и ЛДПР.

Читайте также: В Госсовет Татарии нового созыва войдут представители пяти партий