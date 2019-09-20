Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Четверть миллиарда долларов будет выделена Киеву Вашингтоном в качестве военной помощи.

Соответствующее решение приняла Палата представителей американского Конгресса. Голосование состоялось 19 сентября.

Деньги, если согласие выразят также Сенат и американский президент, поступят украинской стороне в будущем финансовом году — после 1 октября 2019 г.

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Напомним, Вашингтон ежегодно финансирует ВСУ, но в этом году в целесообразности такой помощи усомнился президент Штатов Дональд Трамп.

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