Москва, , 02:47 — REGNUM Умаление вклада СССР в Победу над фашизмом и попытки лишить нашу страну роли архитектора и гаранта послевоенного миропорядка, считать главным послевоенным завоеванием НАТО и увековечивание военного присутствия США в Европе — «не тот сценарий, на который ориентировались союзники, учреждая Организацию Объединенных Наций».

Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД РФ.

«Распад СССР, падение Берлинской стены, условно разделявшей два «лагеря», уход в прошлое непримиримого идеологического противостояния, определявшего контуры мировой политики фактически во всех сферах и регионах — эти тектонические изменения, к сожалению, не привели к торжеству объединительной повестки. Вместо этого зазвучали триумфаторские реляции о том, что наступил «конец истории», а центр принятия мировых решений отныне будет только один», — отметил Лавров.

Провал попыток утвердить однополярную модель мира «вызывает ощутимый дискомфорт у тех, кто веками привык задавать шаблоны мирового развития, обладая монопольными преимуществами», считает министр. По его мнению, реакция Запада на происходящие перемены основана «на неравенстве, несправедливости и эгоизме, убежденности в собственной исключительности», которые сопровождаются риторикой о «либерализме», «демократии» и «правах человека».

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