Елабуга, Татария, , 02:26 — REGNUM В общей сложности в семи районах Татарии за пару дней произошли кадровые рокировки на самом высоком уровне. Все они так или иначе связаны с прошедшими 8 сентября 2019 года выборами в Госсовет. Одними из последних замена глав сделана в Елабужском и Ютазинском районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первопричиной изменений в двух последних районах также стали выборы, где единороссам отдали голоса 72,43% избирателей, а явка составила 70,15%. Глава Елабужского района Геннадий Емельянов перешёл в Госсовет, а руководить Елабугой отправили экс-главу Ютазинского района Рустема Нуриева. Ютазинским же районом будет руководить глава управления сельского хозяйства и продовольствия в районе Аяз Шафигуллин.

Напомним, кадровые рокировки произошли до этого в проблемном Зеленодольском районе, чей глава предпочёл уйти в депутаты, а также в Буинском, где руководитель перешёл в министры сельского хозяйства вместо избравшегося в Госсовет Марата Ахметова. Замены также случились в Тюлячинском, Лаишевском и Спасском районах, в ряде из которых глав поменяли местами в пределах республики. Бывший глава Спасского района Камиль Нугаев также стал республиканским депутатом.

Продолжаются кадровые рокировки и в правительстве РТ. На пост главы минземимущества вместо теперь уже депутата Азата Хамаева назначен глава службы безопасности Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин, а правительственное «Татмедиа», глава которого Айрат Зарипов также избрался в парламент региона, пока без руководителя.

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