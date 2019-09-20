Киев, , 02:04 — REGNUM Акция против реализации «формулы Штайнмайера» прошла у офиса украинского президента, передаёт «Радио Свобода».

Акция состоялась вечером 19 сентября в Киеве. По оценке радиостанции, митинг собрал несколько сот человек.

На митинге фигурировал лозунг: «Нормандская заговор — государственная измена». Организаторы опасаются, что реализация «формулы Штайнмайера» на предстоящей встрече «нормандской четвёрки» приведёт Украину к утрате государственного суверенитета.

«Мы требуем не подписывать капитуляционных соглашений с [президентом РФ Владимиром] Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать «формулу Штайнмайера», не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков», — цитирует заявление протестующих «Новое время».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко 18 сентября заявил, чтоиспользование «формулы Штайнмайера» для урегулировании ситуации в Донбассе согласовано.

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