Белград, , 01:00 — REGNUM Главной целью Киева должен стать развал России, заявил посол Украины в Сербии Александр Александрович в его статье для украинского портала «Цензор.нет».

"Наши действия должны стать наступательными и иметь за сознательную конечную цель распад Российской Федерации», — сказал Александрович.

По словам украинского дипломата, если РФ распадётся, то большинству стран это будет на руку.

Напомним, заявление посла сделано в преддверии встречи «нормандской четвёрки», на которой украинский президент обещал добиваться «возврата» Крыма и выгодных для себя условий по урегулированию ситуации в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Украины в Сербии: мировому сообществу нужен распад России