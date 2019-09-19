Ашхабад, , 23:10 — REGNUM Азербайджанские власти готовы рассмотреть предложения чиновников Евросоюза или правительства Туркмении о поставках туркменского газа в страны Европы через территорию Азербайджана. Об этом заявил заведующий отделом администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет «Trend».

По его словам, Азербайджан готов стать страной-транзитером, но решение этого вопроса зависит только от экспортера — Туркмении, и от импортеров из Европейского союза.

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В свою очередь, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов затронул тему проекта по строительству Транскаспийского трубопровода, который мог бы позволить транспортировать туркменский газ через азербайджанскую территорию.

«Что касается газа, принадлежащего третьим странам, мы определенно готовы помочь с его транзитом в случае, если будет проявлена соответствующая инициатива», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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