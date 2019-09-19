Москва, , 22:47 — REGNUM Служба внешней разведки (СВР) России собирает информацию о причастности тех или иных сил и государств к удару по нефтеперерабатывающим предприятиям Саудовской Аравии, сообщает 19 сентября ТАСС со ссылкой на руководителя СВР Сергея Нарышкина.

Агентство отмечает, что эти мероприятия пока не позволяют сделать однозначного вывода о причастности к атаке какой-либо страны.

«Мы собираем эти данные, но окончательных выводов пока не делали», — заявил Сергей Нарышкин.

При этом, комментируя часто повторяемые обвинения в адрес различных стран, глава СВР пояснил, что «нельзя делать выводы, не имея каких-то твёрдых доказательств».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты нанесли удары по двум крупнейшим НПЗ госкомпании Saudi Aramco. О своей ответственности за атаку сразу же заявили йеменские хуситы.

Представители властей США немедленно обвинили Иран в причастности к этому нападению.

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