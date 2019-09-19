Нью-Йорк, США, , 22:27 — REGNUM Власти США выдали визы президенту Ирана Хасану Рухани и министру иностранных дел страны Джаваду Зарифу для визита в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави также сообщил в Twitter, что Джавад Зариф отбывает в Нью-Йорк утром 20 сентября.

Напомним, накануне агентство ИСНА сообщало, что иранская делегация может не посетить Генассамблею ООН, если Соединённые Штаты в ближайшее время не выдадут визы её участникам.

Ожидается, что на полях Генассамблеи может состояться встреча министров иностранных дел стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из этого соглашения и возобновили применение санкций в отношении Тегерана.