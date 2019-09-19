Дамаск, 19 сентября 2019, 21:40 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат уничтожен над городом Акраба к югу от Дамаска, сообщает 19 сентября телеканал Ikhbariya.
Принадлежность сбитого беспилотника на данный момент не выяснена.
Также неизвестно, связан ли сбитый летательный аппарат с сильными взрывами, прогремевшими 19 сентября в южном пригороде Дамаска.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября сирийские СМИ заявили о двух сильных взрывах, прогремевших около 20:05 мск.
О причинах взрывов до сих пор ничего неизвестно.
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