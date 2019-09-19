Ашхабад, , 21:03 — REGNUM Солдат-срочников из военной части, расположенной в городе Керки Лебапской области Туркмении, направили на уборку хлопка, но не создали для них даже элементарных условий проживания, передает «Азатлык».

По словам родителей военнослужащих, солдат разместили в неотапливаемых палатках, выставленных прямо в хлопковых полях, и не обеспечили ни теплой одеждой, ни нормальным питанием, ни водой в достаточном количестве.

В результате за последний месяц они сильно похудели. Многие из военнослужащих пишут домой письма, в которых просят родителей прислать деньги на еду и воду.

«Из-за того что солдаты не могут принять душ или удовлетворять основные потребности гигиены, у некоторых из них на ногах и руках появились язвы. Им не оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркивают родственники туркменских солдат.

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