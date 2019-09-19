Ашхабад, , 20:50 — REGNUM Сын президента Туркмении, глава Ахалской области Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия комплекса по разведению собак породы алабай, приуроченное к выходу книги Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай», передает «Туркменистан сегодня».

Также на торжествах присутствовали депутаты туркменского парламента, старейшины, работники учреждений культуры, студенты и школьники.

Глава региона назвал алабаев «национальным достоянием», а также отметил, что президент Туркмении придает большое значение разведению и дальнейшей популяризации в мире этой породы собак.

«Будучи верными спутниками туркмен на протяжении тысячелетий, не просто помощниками, охранниками и защитниками, но друзьями и соратниками, алабаи всегда проявляли образцовое мужество и беззаветную преданность. Благодаря таким качествам эти четвероногие союзники человека заняли почетное место в культуре, искусстве, литературе и фольклоре туркменского народа», — подчеркнул он.

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