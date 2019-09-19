Лондон, , 20:33 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил в минувшую среду, что о «реальном прогрессе» в переговорах по Брекситу говорить не придется до тех пор, пока Соединенное Королевство не озвучит осуществимого предложения по замене «ирландской гарантии», чего пока не произошло. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

Выступая на дебатах в Европейском парламенте в Страсбурге, Юнкер назвал «ощутимым» риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября — вопреки тому, что Вестминстер одобрил законопроект, обязывающий правительство просить у Брюсселя отсрочки для Брексита, если до 19 октября сторонам так и не удастся договориться. Глава Еврокомиссии подчеркнул, что любой пакт, позволяющий избежать «жесткого разрыва», должен содержать механизм, который исключит опасность появления границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

«Я сказал премьер-министру Джонсону, что я нисколько не привязан эмоционально к «ирландской гарантии», но я поддерживаю те цели, ради которых она была разработана. Поэтому я попросил премьер-министра оперативно предоставить в письменном виде предложения, которые помогли бы нам добиться этих целей», — объявил Юнкер.

Джонсон, со своей стороны, сказал после встречи с председателем Комиссии, что у него есть «несколько идей», которые позволят Британии полноценно выйти из состава ЕС и при этом не нарушить принципов соглашения насчет Ирландии. Правда, Брюссель об этих идеях пока не осведомлен.