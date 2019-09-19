Минск, , 20:27 — REGNUM «После 11 лет без отношений на высочайшем уровне и куда большего срока взаимного напряжения Соединенные Штаты и бывшая советская республика Беларусь готовятся к полному восстановлению дипломатических связей, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Режим Александра Лукашенко, союзника России, в последние годы идет к примирению с Западом за счет своей роли посредника в украинском кризисе».

Встреча заместителя государственного секретаря США Дэвида Хэйла с белорусским президентом, произошедшая во вторник в Минске, — последний из ряда шагов к сближению. Американский дипломат анонсировал возвращение к обмену послами и назвал это «историческим поворотом» в двусторонних отношениях государств. Белорусский лидер, в свою очередь, объявил ненормальным тот факт, что страны, которые когда-то сражались на одной стороне (во Второй мировой войне), имеют столь слабые связи, и пообещал сделать всё возможное для их восстановления и укрепления.

La Vanguardia напоминает своим читателям, что Запад обвиняет Белоруссию в нарушении прав человека, а Вашингтон ввел в отношении Минска санкции, которые до сих пор продолжают действовать. В 2007 году Америка назвала маленькую страну (с 9,5 млн жителей) «последней диктатурой в Европе», и на следующий год белорусское правительство «предложило» послу США покинуть государство, разорвав дипломатические отношения.