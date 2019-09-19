Киев, , 20:25 — REGNUM В Брюсселе трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры прошли конструктивно. Об этом 19 сентября в Брюсселе по итогам трехсторонних переговоров заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Консультации прошли очень конструктивно, стороны слышат друг друга. Мы как Украина занимаем активную позицию относительно безопасности поставок газа. Безопасность поставок газа — это общая геополитическая безопасность в регионе», — сказал Оржель.

Он напомнил, что накануне Кабмин принял решение об анбандлинге компании «Нафтогаз Украины», которым создал независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

«Украина приехала с решениями, которые вчера были приняты на Кабинете министром относительно модели анбандлига, и передачи корпоративной материнской компании под министерство финансов, чтобы обеспечить операционность и финансовую независимость газотранспортного аппарата», — добавил Оржель.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры. Украинская сторона настаивает на подписании транзитного договора сроком на 10 лет. Минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров. Кремль хочет подписать транзитный контракт на год.

18 сентября правительство Украины приняло решение об анбандлинге компании «Нафтогаз Украины». Таким образом, Киев создал независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. 100% акций акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» переданы в управление министерству финансов Украины. Ожидается, что после этого Киев передаст газотранспортную систему в управление нового оператора.