Киев, 19 сентября 2019, 20:25 — REGNUM В Брюсселе трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры прошли конструктивно. Об этом 19 сентября в Брюсселе по итогам трехсторонних переговоров заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Он напомнил, что накануне Кабмин принял решение об анбандлинге компании «Нафтогаз Украины», которым создал независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры. Украинская сторона настаивает на подписании транзитного договора сроком на 10 лет. Минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров. Кремль хочет подписать транзитный контракт на год.
18 сентября правительство Украины приняло решение об анбандлинге компании «Нафтогаз Украины». Таким образом, Киев создал независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. 100% акций акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» переданы в управление министерству финансов Украины. Ожидается, что после этого Киев передаст газотранспортную систему в управление нового оператора.