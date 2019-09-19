Рим, , 20:23 — REGNUM «Дипломатический кризис в отношениях Италии и Франции, длившийся последние 14 месяцев, один из худших со времен Второй мировой войны, подходит к концу, — пишет сегодня, 19 сентября, испанское издание El Pais. — Ситуация меняется, особенно в трансальпийской стране, и французский президент Эммануэль Макрон вчера отправился в Рим, чтобы встретиться с премьер-министром Джузеппе Конте и президентом республики Серджо Маттарелла. Конте и Макрон сошлись во взглядах и потребовали создания автоматического механизма распределения мигрантов, прибывающих на берега Средиземноморья, между странами ЕС».

«Думаю, мы сможем отстаивать общую позицию перед лицом новой Европейской комиссии, чтобы страны в той или иной форме несли солидарную ответственность в этом вопросе, а в противном случае подвергались бы финансовому взысканию», — предложил Макрон в ходе совместной пресс-конференции. «Мы должны добиться того, чтобы миграционная тема не омрачалась антиевропейской пропагандой», — сказал, в свою очередь, Конте, неприкрыто намекая на националистическую риторику своего бывшего партнера по коалиционному правительству Маттео Сальвини.

«Италия считает, что организаторы нелегальных перевозок не должны решать, когда и как мигрантам попадать на европейскую территорию», — продолжил итальянский премьер-министр. Оба лидера также высказались в пользу более эффективной организации процесса возвращения на родину тех мигрантов, чья просьба о проживании в ЕС была отвергнута.