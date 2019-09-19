Иерусалим, , 20:20 — REGNUM «Через день после закрытия избирательных участков, вечером в среду, в Израиле продолжался максимально аккуратный подсчет голосов во избежание оспаривания итогов выборов, — пишет испанское издание El Pais. — Когда 95% голосов были обработаны, выяснилось, что партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху и ее правые союзники потеряли абсолютное большинство. Кроме того, самого премьер-министра потеснил бывший генерал Бени Ганц, обошедший его на два места во главе центристского альянса «Голубое и белое». Впервые после десятилетия у власти неудача на выборах указывает на конец эпохи Нетаньяху как неоспоримого лидера Израиля».

Эти предварительные результаты покончили с «виртуальной ничьей» двух больших партий, однако сохранили почти равный счет в противостоянии блоков в Кнессете (парламенте, состоящем из 120 депутатов). «Ликуд» и союзные партии получили в нем 56 мест, а левоцентристы и арабские партии — 55. Ожидая учета голосов, поданных за рубежом, Нетаньяху в любом случае лишился возможности сформировать сугубо консервативное правительство.

В результате премьер-министр анонсировал отмену своего выступления перед Генеральной ассамблеей ООН в конце этого месяца: процесс формирования правительства сейчас выглядит слишком сложным, чтобы покинуть страну. Президент Израиля Реувен Ривлин, старый соперник Нетаньяху в партии «Ликуд», может поручить формирование кабинета министров Ганцу, если подтвердится его статус лидера самого популярного формирования. Кроме того, еще предстоит выслушать Авигдора Либермана, главу партии «Наш дом Израиль», чьи 9 мест в парламенте могут переломить ситуацию.