Данков, Липецкая область, , 20:11 — REGNUM В Липецкой области возбуждено два уголовных дела о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями экс-мэром города Данкова Алексеем Левиным. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Копилка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, Левин в январе получил от предпринимателя взятку в размере 30 тысяч рублей за выделение удобного места для установки торгового павильона. Также следователи полагают, что чиновник заключил с аффилированным ему обществом с ограниченной ответственностью договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной стоимости, из-за чего бюджет города недополучил более двух миллионов рублей.

На момент возбуждения уголовных дел Левин имел статус высшего должностного лица городского поселения, поэтому постановление о возбуждении уголовных дел в отношении него подписал лично исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Липецкой области. Левина задержали. От дачи показаний он отказался. По бывшему его месту работы и жительства проведены обыски.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Левина по требованию главы региона Игоря Артамонова отправили в отставку 17 сентября решением Данковского совета депутатов.

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