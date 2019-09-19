Москва, , 19:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября заработных плат некоторым категориям государственных служащих. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно указу, оклады повышаются у сотрудников МИД, дипломатических представительств, консульских учреждений, а также у федеральный государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми должностями и присвоенными им классными чинами.

Заработные платы указанным категориям чиновников повышаются на 4,3%. Указ подписан главой государства 19 сентября и вступил в силу со дня подписания.

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