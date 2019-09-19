Владикавказ, , 19:58 — REGNUM В столице Северной Осетии — городе Владикавказе — избран новый председатель городской думы и глава города. Им стал Русланбек Икаев, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе администрации города.

За него проголосовало большинство депутатов VII созыва Собрания представителей муниципального образования города Владикавказа. На посту главы города Русланбек Икаев — представитель «Единой России» — сменил Махарбека Хадарцева, который находился на этой должности 15 лет — с 2004 года.

Заместителями Икаева стали Зита Салбиева («Патриоты России») и Сослан Бестаев (ЛДПР).

Напомним, Русланбек Икаев являлся до избрания на пост градоначальника Владикавказа вице-премьером Северной Осетии. Теперь это место вакантно. О претендентах на этот пост пока не сообщается.

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