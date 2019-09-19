Москва, , 19:49 — REGNUM Правоохранительные органы ФРГ передали российской стороне гражданина, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как уточняется, речь идёт о 19-летнем уроженце одной из кавказских республик, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК «Вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании».

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь на территории Германии, через социальные сети уговаривал несовершеннолетних жителей одного из российских регионов вступить в незаконное вооружённое формирование на территории Сирии.

«В конечном итоге подростки согласились, но отправиться в зону боевых действий им помещали сотрудники спецслужб, своевременно отреагировавшие на преступную переписку», — сообщили в СК.

Во взаимодействии с сотрудниками Интерпола обвиняемый был задержан по месту жительства в городе Хузум, а на днях была завершена процедура его экстрадиции. На данный момент обвиняемый доставлен в Волгоградскую область, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что от дачи каких-либо показаний подследственный отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным 51-й статьёй Конституции.