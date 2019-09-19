Кишинёв, , 19:41 — REGNUM В Молдавии суд поместил на 30 дней под домашний арест депутата от партии «Шор» Марину Таубер, поместил под судебный арест ее коллегу по фракции Регину Апостолову, а с депутата Демпартии Владимира Чеботаря сняли иммунитет, но задерживать его пока не собираются. Как передает ИА REGNUM, прокуратура также потребовала лишить иммунитета еще одного депутата партии «Шор» Петра Жардана, но парламент пока отложил голосование по этому вопросу, пока Жардана нет в стране.

И.о. генпрокурора Дмитрий Робу сообщил, что Чеботарь и Жардан подозреваются в мошенничестве, отмывании денег и превышении полномочий в деле о концессии аэропорта Кишинева. А Таубер и Апостолова проходят по делу о «краже миллиарда» — выводу 1 млрд евро из банковской системы страны.

В партии «Шор» и Демпартии отвергают все обвинения и считают происходящее сведением политических счетов и «репрессиями против оппозиции».

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