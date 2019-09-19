Москва, , 19:41 — REGNUM Из всех самовыдвиженцев, избранных депутатами Московской городской думы, 19 вступили во фракцию «Единой России». Об этом заявил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов на пресс-конференции по итогам первого заседания законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принятие присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время во фракцию вошло 19 депутатов московской городской думы. Еще 5 самовыдвиженцев вошли в объединение «Моя Москва», — заявил Орлов.

Также депутат отметил, что во время предвыборной программы самовыдвиженцы-члены «Единой России» не скрывали свою политическую принадлежность.

«Все кандидаты в Мосгордуму использовали и символику, их членство в партии было указано в их бюллетене. Мы все прошли праймериз, которые проводила «Единая Россия», мы получили поддержку от партии. Мы никогда не скрывали своё членство в партии, напротив, мы говорили: да, мы члены партии, но мы хотим пройти механизм сбора подписей. Поэтому, придя в думу, мы сохранили фракцию «Единая Россия» и будем продолжать работу в рамках фракции», — отметил Орлов.

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