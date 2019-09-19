Казань, , 19:28 — REGNUM В напутственном слове избранным депутатам Госсовета Татарии председатель парламента Фарид Мухаметшин заявил, что важнейшей задачей избранников станет выполнение наказов жителей республики. Об этом 19 сентября сообщает издание Kazanfirst.

На вручении удостоверений и значков избранным депутатам спикер парламента Фарид Мухаметшин поздравил избранников с окончанием выборов и отметил, что главной их задачей «станет решение 8,6 тысяч наказов от жителей республики, безусловно, во время дискуссии, поскольку Госсовет — это место для дискуссий».

Также глава парламента добавил, что кроме удостоверений, значков и портфелей депутатов обеспечат компьютерной техникой.

«Компьютеры раздадим на сессии», — пошутил Мухаметшин.

Напомним, в Госсовет Татарии шестого созыва избирались 100 депутатов. Из них 50 по республиканскому избирательному округу и 50 по одномандатным избирательным округам. 9 сентября в выборах приняли участие 70,08% от числа избирателей.

«Единая Россия» получила 44 мандата по республиканскому избирательному округу, шесть — КПРФ. По одномандатным избирательным округам: 41 мандат — у «Единой России», по одному — у ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста, шесть мандатов получили самовыдвиженцы.

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