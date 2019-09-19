Москва, , 19:25 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили по телефону пути осуществления решений «нормандской четвёрки» для закрепления комплекса мер по «формуле Штайнмайера», а также срыв делегацией Киева процесса согласования предложений в рамках «нормандского формата», сообщает 19 сентября пресс-служба МИД РФ.

Уточняется, что телефонный разговор был инициирован германской стороной.

Было обращено внимание на поведение делегации Киева 18 сентября, из-за которого было сорвано согласование предложений, ранее одобренных на встрече советников президентов стран «нормандского формата».

Кроме того, главы МИД России и Германии обратили внимание на ситуацию с разведением сил и вооружений на пилотных участках в Петровском и Золотом.

«Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015—2016 годах в «нормандском формате» относительно закрепления «формулы Штайнмайера», а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом», — указано в сообщении.

«Условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине», — отмечает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Напомним, комплекс мер, также известный как «формула Штайнмайера», призван обеспечить начало реализации Минского процесса, который с 2016 года тормозится Украиной.

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