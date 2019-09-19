Кишинёв, 19 сентября 2019, 19:24 — REGNUM Депутат парламента Молдавии Октавиан Цыку, известный своими радикальными русофобскими и румыноунионистскими взглядами, покинул фракцию «Платформы Достоинство и правда» (DA), входящую в блок ACUM. После этого Цику заявил, что будет баллотироваться в мэры Кишинева, составив конкуренцию лидеру DA, главе МВД Андрею Нэстасе, который является кандидатом от блока ACUM, передает ИА RE.

Парламент Молдавии
Парламент Молдавии
Socialistii.md

Цыку сказал, что всегда был против коалиции ACUM с Партии социалистами и после подписания ими нового соглашения решил покинуть фракцию.

На пресс-конференции 19 сентября Цыку сообщил, что выдвинется в мэры Кишинева от крайне правой прорумынской Партии национального единства (ПНЕ), которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Шалару.

Цыку заявил, что будет продвигать «румынскую идентичность, язык и культуру», а своей главной целью в должности мэра Кишинева видит борьбу за объединение с Румынией. А на выборах он намерен бороться с социалистом Ионом Чебаном.