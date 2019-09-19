Кишинёв, , 19:24 — REGNUM Депутат парламента Молдавии Октавиан Цыку, известный своими радикальными русофобскими и румыноунионистскими взглядами, покинул фракцию «Платформы Достоинство и правда» (DA), входящую в блок ACUM. После этого Цику заявил, что будет баллотироваться в мэры Кишинева, составив конкуренцию лидеру DA, главе МВД Андрею Нэстасе, который является кандидатом от блока ACUM, передает ИА RE.

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Цыку сказал, что всегда был против коалиции ACUM с Партии социалистами и после подписания ими нового соглашения решил покинуть фракцию.

На пресс-конференции 19 сентября Цыку сообщил, что выдвинется в мэры Кишинева от крайне правой прорумынской Партии национального единства (ПНЕ), которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Шалару.

Цыку заявил, что будет продвигать «румынскую идентичность, язык и культуру», а своей главной целью в должности мэра Кишинева видит борьбу за объединение с Румынией. А на выборах он намерен бороться с социалистом Ионом Чебаном.