Нальчик, , 18:57 — REGNUM Спикером парламента Кабардино-Балкарии избрана Татьяна Егорова. За ее кандидатуру проголосовало большинство вновь избранных депутатов шестого созыва парламента республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Выборы председателя законодательного органа состоялись сегодня, 19 сентября, на первом заседании парламента. Должности заместителей Егоровой заняли Салим Жанатаев и Мурат Карданов.

Напомним, накануне, за кандидатуру Егоровой на пост спикера проголосовало большинство делегатов конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которую она представляет. Татьяна Егорова стала спикером парламента уже второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, новый созыв парламента Кабардино-Балкарии был избран в единый день голосования 8 сентября. Большинство депутатских мандатов по итогам выборов досталось «Единой России» — 50 мест.

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