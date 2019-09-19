Москва, , 18:56 — REGNUM В Московской городской думе избрали председателей 14 постоянных комиссий. Кандидатов на эти должности утвердили во время закрытого голосования, передаёт 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Председателем комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике утвержден Кирилл Щитов, комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике — Степан Орлов, комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению — Александр Козлов, комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию — Елена Николаева, комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций — Николай Зубрилин.

Председателем комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам стал Александр Семенников, комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья — Лариса Картавцева, комиссии по культуре и массовым коммуникациям — Евгений Герасимов, комиссии Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству — Людмила Стебенкова, комиссии по науке и промышленности — Леонид Зюганов, комиссии по образованию — Евгений Бунимович, комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям — Валерий Головченко, комиссии по экологической политике — Александр Соловьев, комиссии по экономической и социальной политике — Людмила Гусева.