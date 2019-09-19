Киев, 19 сентября 2019, 18:37 — REGNUM Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко стал куклой в руках приближенных к нему застройщиков. «Слуга народа»: Кличко — кукла в руках приближенных к нему застройщиков. Об этом 19 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя обращение Кличко к парламенту с просьбой распустить горсовет Киева.
Он обвинил Кличко в реализации коррупционных проектов, в которых участвует собственник строительной корпорации «Укрбуд» Максим Микитась.
Он сообщил, что антикоррупционные органы должны провести проверки в КГГА. «Там должна провести проверки Фискальная служба. Там должны провести проверки Госаудит, НАБУ и ГБР. Они должны провести проверки сейчас», — призвал Дубинский.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября мэр Кличко обратился к Раде с просьбой распустить Киевский совет и назначитьдосрочные выборы в Киеве. Свою просьбу Кличко мотивировал тем, что сегодня Киевсовет не смог провести сессию из-за отсутствия кворума депутатов. Ранее, правительство Украины подало представление президенту на снятие Кличко с должности главы КГГА.