Киев, , 18:37 — REGNUM Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко стал куклой в руках приближенных к нему застройщиков. «Слуга народа»: Кличко — кукла в руках приближенных к нему застройщиков. Об этом 19 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя обращение Кличко к парламенту с просьбой распустить горсовет Киева.

«Кличко не может ничего инициировать. У вас была детская игрушка, когда вы вставляете в неё руку, и она начинает, что-то говорить, когда вам хочется. Вот Кличко — это детская игрушка, которая говорит то, что хотят застройщики, которые находятся вокруг него. Поэтому у Кличко нет никакой позиции, я не могу обсуждать позицию куклы», — сказал Дубинский.

Он обвинил Кличко в реализации коррупционных проектов, в которых участвует собственник строительной корпорации «Укрбуд» Максим Микитась.

«Это шантаж, это попытки защитить свою должность, отсрочить завершение своих полномочий и полномочий совета, чтобы не переголосовывались коррупционные проекты, на которые перераспределены деньги из городского бюджета. Скажу на примере Микитася, одного из застройщиков, который взял подряд на строительство Шулявского мостового перехода. Когда там проезжаешь, там ничего не происходит. Но за деньги, которые он получил с этого подряда, он уже приобрел корпус завода Арсенал на Арсенальной, в самом центре столицы… Там он уже ведет строительство 50-этажного бизнес-центра», — возмутился Дубинский.

Он сообщил, что антикоррупционные органы должны провести проверки в КГГА. «Там должна провести проверки Фискальная служба. Там должны провести проверки Госаудит, НАБУ и ГБР. Они должны провести проверки сейчас», — призвал Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября мэр Кличко обратился к Раде с просьбой распустить Киевский совет и назначитьдосрочные выборы в Киеве. Свою просьбу Кличко мотивировал тем, что сегодня Киевсовет не смог провести сессию из-за отсутствия кворума депутатов. Ранее, правительство Украины подало представление президенту на снятие Кличко с должности главы КГГА.