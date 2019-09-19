Боровск, Калужская область, , 18:43 — REGNUM Пленарное заседание Всемирного форума по хлебопечению «Хлеб, ты — мир» в Калужской области 19 сентября открылось с приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина участникам и гостям мероприятия. Его зачитал помощник главы государства Игорь Левитин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Помощник главы государства Игорь Левитин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина Всемирному форуму по хлебопечению. Admoblkaluga.ru

«Приветствую вас на Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир». Отрадно, что щедрая и гостеприимная калужская земля вновь становится площадкой для масштабного и яркого проекта. Он объединил представителей кооперативного движения из десятков стран мира. Отмечу, что деятельность потребительских кооперативов основана на взаимопомощи, социальной ответственности и инициативности граждан, во многом содействует росту экономики и предпринимательской активности, качественному развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни людей. И, конечно, замечательным подарком для посетителей, для всех, кто стремится лучше познать культуру, народные обычаи и кухню разных народов станут фестивальные мероприятия, посвященные хлебопечению и кондитерскому искусству. Уверен, что Форум будет способствовать укреплению международного гуманизма, бизнес-сотрудничества, связей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме, сфере потребительской кооперации. Послужит популяризации национальных кулинарных традиций, росту интереса молодежи к истории и наследию предков, к достопримечательностям Калужской области. Останется в памяти как большое событие, в центре которого — человеческое общение, ценности дружбы, открытости и взаимоуважения, рождение новых перспективных идей и предложений. Желаю всем успехов, самых добрых и незабываемых впечатлений», — сказано в приветственном адресе президента России.

В рамках работы Международного форума «Хлеб, ты — мир», который проходит в Боровском районе Калужской области, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор области Анатолий Артамонов осмотрели выставочную экспозицию регионов России.

Составной частью калужской экспозиции стала ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень — 2019». Помимо экспозиций муниципальных районов на ней представлены достижения предприятий регионального облпотребсоюза, организован фестиваль натуральной фермерской продукции «Своё» и специализированная выставка оборудования для хлебопекарного и кондитерского производства.

Для гостей мероприятия прошел мастер-класс «Искусство изготовления вкусной выпечки из натуральных продуктов». Лучшие экспозиции районов будут отмечены призами конкурса «Хлебосольная Калужская земля».

В числе оригинальных экспонатов российских регионов — пирог весом около 200 кг в форме карты Оренбургской области «Многонациональное Оренбуржье», татарские национальные изделия баурсак, чак-чак, хворост, казылык, гусь вяленый и самый большой в России «Монгольский самовар». Алтайский край провел дегустацию сырной и медовой продукции, напитков из лекарственных трав, закусок из папоротника, представил презентацию социального проекта «Блокадный хлеб». Астрахань в рамках экспозиции «Шалаш рыбацкий» провела дегустацию ухи, а также произвела чеканку монет с символикой Центросоюза и «Хлеб, ты — мир». Калининград привез коллекцию из янтаря, Республика Бурятия устроила дегустацию блюд национальной кухни, Нижегородская область познакомила всех с городецкой золотой вышивкой, а Краснодарский край с расписными имбирными пряниками. Тургеневские барышни представили региональные бренды Орловской области. Свердловская область познакомила гостей экспозиции с коллекцией раритетных мотоциклов «УРАЛ», арт-объектом «Большая Медная гора», муляжами самоцветов. Удмуртия организовала на стенде изготовление национальных кукол и расписных тарелок. Поморы предлагали попробовать архангельские пряники «казули» и местные деликатесы, примерить элементы национальной одежды, познакомиться с особенностями празднования архангельского Нового года.

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