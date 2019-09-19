Ижевск, , 18:16 — REGNUM Выполнение гособоронзаказа на поставки новых образцов вооружения и техники в России проходит в плановом режиме. Об этом 19 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума оружейников России в Ижевске.

Пленарное заседание Форума оружейников России Kremlin.ru

«Отмечу, что в 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2%, и предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходит в плановом порядке», — сказал глава государства.

По словам Путина, на сегодняшний день объём размещённых средств уже составил 94%. «Это выше даже, чем в прошлом году, а значит, организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий», — отметил он.

Президент также сообщил, что на середину сентября в войска поставлено более 2,3 тысячи единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники, что составляет почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%.

«Такой уровень чёткости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нам нужно обязательно сохранить и укрепить», — сказал Путин, подчеркнув, что это «в полной мере касается и взаимодействия между Министерством обороны и организациями ОПК».