Ереван, , 18:12 — REGNUM Мы в курсе и обсуждаем этот вопрос, заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, говоря о предложении Баку об обмене содержащихся в Азербайджане двух граждан Армении на двух азербайджанцев, осужденных в Нагорно-Карабахской Республике.

«Учитывая деликатность вопроса, мы выступим с публичным заявлением, когда будем близки к решению», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан заявила, что Баку готов обменять находящихся под арестом в Азербайджане граждан Армении Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

В свою очередь Степанакерт, где отбывают наказание азербайджанцы, категорически против обмена.

«Предложение азербайджанской стороны не только абсурдно, но является прямым нарушением морали и норм Международного гуманитарного права», — заявил заместитель главы аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, комментируя заявление госкомиссии Азербайджана.

«Примечательно, что обращение в международные структуры, как это следует из заявления, послано 11 сентября. Тем самым азербайджанская сторона подсознательно выдает свои террористические устремления — цинично в день, когда весь мир отмечает годовщину ужасающего террористического акта требовать возвращения террористов», — подчеркнул Давид Бабаян.

Граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров в 2014 году судом общей юрисдикции Нагорно-Карабахской Республики были приговорены к 22 годам и пожизненному заключению, соответственно, за убийство подростка, кражу, незаконное пересечение границы Нагорного Карабаха, хранение оружия и шпионаж, убийство офицера армянской армии. Апелляционный и Кассационный суды оставили приговор без изменений.

Гражданин Армении Карен Казарян приговорен в Азербайджане к 20 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении строгого режима. Карен Казарян житель села Бердаван Тавушской области Армении — гражданское лицо, у которого проблемы со здоровьем. Он отказался на территории Азербайджана в июле 2018 года в неизвестных обстоятельствах (видимо, в результате того, что заблудился), однако в Азербайджане его считают диверсантом.

Между тем, 12 августа, приблизительно в 12:00, из военной части, расположенной в юго-восточном направлении Армии обороны Арцаха, при невыясненных обстоятельствах боевую позицию покинул военнослужащий Араик Казарян 2000 года рождения. Азербайджан заявил, что военнослужащий находится у них, и грубо нарушив нормы международного права, опубликовал фотографии военнослужащего.

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