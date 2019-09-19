Бишкек, , 18:03 — REGNUM В 2016 году взаимный товарооборот между Киргизией и Вьетнамом составлял лишь $3,3 млн (212,6 млн рублей), а в 2018 году этот показатель увеличился до $7,2 млн (463,9 млн рублей). То есть всего за два года торговля выросла почти в 2,2 раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

По данным ведомства, основу поставок киргизстанской продукции во Вьетнам составляют различные виды запчастей, сырой шелк и нити, а также субпродукты из домашнего скота.

В то же время вьетнамские предприниматели импортируют в Киргизию автоматические машины для обработки данных, мобильные телефоны и прочую электронику, лекарства, а также бритвы и бритвенные лезвия.

В минэкономики отмечают, что начиная с 2015 года, киргизстанские и вьетнамские компании и бизнесмены имеют возможность наращивать взаимную торговлю благодаря преимуществам зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.