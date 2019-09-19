Москва, , 18:10 — REGNUM В Московской городской думе планируется создать рабочую группу, которая может изменить законодательство о митингах и выборах в столице. С такой инициативой выступила депутат Московской городской думы, член Совета Федерации РФ Инна Святенко на первом заседании законодательного собрания региона.

«Полутона в законодательстве», по словам депутата, дали возможность по-разному толковать нормы о проведении публичных мероприятий. Поэтому возникла необходимость реформирования закона о митингах в части толкования свободы слова.

«У нас есть закон об обеспечении реализации прав граждан на проведении в Москве собраний, митингов, шествий и пикетирования. Данный документ молод для законодательства нашего города — он был принят в 2007 году и редактировался три раза. Невозможно не заметить, как стремительно меняется наша жизнь. Появляются абсолютно новые цифровые технологии. После проведения целого ряда митингов и акций у нас прошли выборы, и выборы показали, что избирательной кодекс должен исключить и противоречивость законодательных процедур, кодекс не должен содержать серых зон и коллизий», — заявила Святенко.

Депутат заявила о необходимости создать рабочую группу, которая займётся реформированием законодательства о митингах и избирательного законодательства из-за массовых митингов, прошедших летом 2019 года.

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