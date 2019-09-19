Москва, , 17:57 — REGNUM Представители «Единой России» могут возглавить 11 из 14 комиссий, работающих на постоянной основе в Московской городской думе. Об этом заявила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ) на первом заседании законодательного собрания столицы.

«11 комиссий получает «Единая Россия». Мы говорили о равенстве всех, но получается, что ущемляются права КПРФ. Получается 12 депутатов КПРФ должны выполнять свои обязанности на общественной основе…» — сказала Енгалычева. Зарплата депутатам столичного парламента, не занимающим должностей, не предусмотрена.

Однако договорить она не смогла. Депутату выключили микрофон.

«У вас закончилось время», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.