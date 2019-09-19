Москва, , 17:48 — REGNUM Только в двух комиссиях Московской городской думы из 16 руководителями могут стать представители КПРФ. Такая информация была озвучена на первом заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После заседания комиссий были утверждены кандидаты в председатели каждой из них. На постоянной основе будут действовать 14 комиссий из 16. При этом всего в двух кандидатами в председатели выдвинули представителей КПРФ. Это обстоятельство возмутило депутата от КПРФ Елену Шувалову (КПРФ).

«Считаете ли вы нормальным, что депутаты, которые относятся к фракции КПРФ, получили всего две комиссии? Одна по промышленной политике, но я считаю, что промышленность наша загублена. А вторая комиссия — по общественным объединениям», — сказала Шувалова.

Докладчик по данному вопросу депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ) согласился, что это не является справедливым распределением должностей. По его словам, КПРФ, получив 13 мест в Мосгордуме, исходя из принципа пропорциональности должна получить четыре председательских должности в комиссиях.

«Фракция КПРФ могла бы получить по справедливости четыре комиссии. Но несмотря на то, что у нас имеется крупная фракция КПРФ, большинство не у нас. Этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. Будем предлагать руководству Мосгордумы более справедливо распределить комиссии в соответствии с пропорцией», — сказал Зубрилин.

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