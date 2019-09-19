Цхинвал, , 17:10 — REGNUM 19 сентября состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолий Бибилов и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об итогах переговоров главы государств рассказали журналистам на совместной пресс-конференции.

Бибилов отметил, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся обмена опытом в сфере налогов, поддержки малого и среднего предпринимательства. Президент Южной Осетии рассказал о том, что на данный момент республики уже сотрудничают в сфере здравоохранения, образования, культуры.

На пресс-конференции также была затронута проблема безопасности граждан. Денис Пушилин заявил, что жители ДНР и ЛНР живут в условиях возможных террористических актов со стороны Украины. Глава Южной Осетии, со своей стороны, провел параллели между Грузией и Украиной, заметив, что украинская сторона использует сейчас те же методы, что и Грузия ранее.

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