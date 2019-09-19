Москва, , 17:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял решение назначить Андрея Руденко заместителем министра иностранных дел (МИД) РФ.

Президентский указ об этом назначении опубликован 19 сентября на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел РФ», — указано в тексте документа.

Указ вступает в законную силу с 19 сентября.

Напомним, ранее президент Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статс-секретаря — заместителя главы МИД РФ, назначив на его место заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова.

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